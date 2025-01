Il 6 gennaio la Befana arriva dai vigili del fuoco: giornata di festa e solidarietà

Anche quest’anno per il 6 gennaio di Piacenza saranno protagonisti i vigili del fuoco. Il consueto benvenuto all’allegra vecchietta si terrà nella sede del Comando in via Valnure.

IL PROGRAMMA

Sarà un pomeriggio ricco di iniziative: alle 14.30 i bambini potranno visitare la sede dei Vigili del Fuoco, ammirare i mezzi e le attrezzature e partecipare ad alcune attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”.

Per le 15.00 è previsto il tanto atteso arrivo della Befana e, successivamente, alle 15.30 si terrà l’aperitivo in cortile, organizzato dalla Associazione nazionale vigili del fuoco di Piacenza.

Alle 16.45, invece, ci sarà lo “Spettacolo di Mangiafuoco” a cura del gruppo “Foco loco”. Alle 17.30 ci sarà la chiusura dell’evento.

La Befana porta i regali ai più piccoli, purtroppo, però, a volte alcune famiglie non possono permettersi sforzi economici per comprare giocattoli per i propri figli. Per questo si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: i bambini, volontariamente, potranno donare alcuni dei loro giocattoli, puliti e in buono stato di conservazione, affinché poi la Caritas possa distribuirli ai bimbi delle famiglie con maggiori difficoltà economiche.