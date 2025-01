“Premio della bontà 2024” a Nicolo’ Govoni, targa al questore Morelli

Il giorno dell’Epifania, per Rustigazzo, è sinonimo di “Premio della Bontà”, giunto alla sua quarantesima edizione. La cerimonia, come da tradizione, sarà lunedì 6 gennaio alle ore 15, nella Chiesa Santa Maria Assunta di Rustigazzo.

A ricevere il Premio della Bontà 2024 sarà Nicolò Govoni, classe 1993, scrittore e attivista per i diritti umani e fondatore, nel 2018, di “Still I Rise”, un’organizzazione indipendente nata per offrire istruzione e protezione nelle regioni più svantaggiate del globo. L’associazione opera in scuole di emergenza e riabilitazione e scuole internazionali tra Grecia, Siria (dove Nicolò è in missione in questi giorni), Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Gli zii, che ritireranno il premio, risiedono a Rustigazzo, dove Nicolò è cresciuto.

“L’obiettivo non è solo quello di dare merito ad azioni particolarmente significative di alcune persone legate al territorio, ma intende gettare luce su modelli di vita che possano essere esempio per i nostri giovani, su gesti capaci di migliorare la propria vita e quella della società che ci circonda” , spiega l’assessora alla cultura Alessandra Gatti.

TARGA AL QUESTORE IVO MORELLI

Novità per il quarantesimo compleanno, una targa di ringraziamento al questore provinciale Ivo Morelli, per aver celebrato, il 29 settembre 2024, la festa del patrono della polizia a San Michele di Morfasso, dimostrando un occhio attento al territorio.

MENZIONI D’ONORE

Riceveranno poi le menzioni d’onore: Emanuele Nicola Affaticati, il sedicenne Alfiere della Repubblica originario di Fiorenzuola, che nel 2022 non rimase indifferente e sventò un femminicidio con una telefonata; Cristian Vincini, volontario della Pubblica Assistenza Valdarda, che, il 30 maggio 2024 soccorse al bar un settantottenne in arresto cardiaco; al console provinciale dei maestri del Lavoro Emilio Marani, a rappresentanza del gruppo che si occupa di formazione nelle scuole. Poi, la menzione alla memoria ad Alberto Burzoni, l’imprenditore piacentino nato a Chiavenna Rocchetta e scomparso a gennaio 2023. Lo si ricorda per i tanti gesti di solidarietà verso la comunità di Lugagnano.