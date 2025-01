Torna la nebbia, il 2025 inizia all’insegna dell’umidità. Niente neve per ora

“Un inizio dell’anno non particolarmente freddo, nonostante il periodo” questo è il commento riassuntivo di Silvio Scattaglia, esperto meteorologico di MeteoNiviano.it.

Secondo le sue previsioni, il meteo dei prossimi giorni sarà variabile, ci saranno nuvole basse e poco sole. “In questi giorni c’è il ritorno della nebbia nel Piacentino, il sole si vedrà poco” aggiunge sempre Scattaglia.

Poco sole, quindi, ma il gelo non arriva ancora, come ha spiegato Scattaglia: “Le temperature dovrebbero rimanere sopra lo zero e sotto i 10 gradi durante il giorno, con una media sui 6°/7°, ma con un tasso elevato di umidità. Sebbene nei giorni scorsi si vociferava di un arrivo prepotente del gelo, questo non c’è stato. Per la neve, anche in montagna, bisognerà aspettare. Lo zero termico sarà sopra i 2000 metri. Le correnti calde di Libeccio del Sud-Ovest, provenienti dal Mar Ligure, non permettono l’abbassamento delle temperature. Il giorno dell’Epifania potrà esserci qualche lieve pioggia. Discorso diverso per il 7 gennaio, che dovrebbe portare un numero maggiore di precipitazioni piovose sparse per tutta la zona”.