Viaggi, gentilezza e salute: questi i buoni propositi per il 2025

L’anno nuovo è appena cominciato e, come sempre, tutti hanno qualche buon proposito da portare a termine. Fra i più gettonati, di solito, ci sono la dieta, la palestra e smettere di fumare. Quest’anno per i piacentini vanno per la maggiore l’aspettativa di viaggiare molto e la speranza di godere di buona salute.

Non ci sono, però, solo viaggi e salute. Per i più giovani, soprattutto, l’ambizione più grande è di trovare stabilità nel mondo del lavoro, possibilmente con la prospettiva di coltivare le proprie passioni, come la danza e le attività in famiglia.

Una signora che passeggiava per il corso, invece, ha avuto un pensiero molto dolce per il nuovo anno: “mi aspetto di compiere un gesto gentile al giorno”.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI