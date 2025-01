Il negozio Resmini festeggia 70 anni di attività, ma il 2025 sarà l’ultimo

Il registratore di cassa, quello degli anni Sessanta in ghisa dorata coi tasti neri bordati di rosso, è ancora lì. Renza e Antonio Resmini lo abbracciano: è il simbolo di una storia di famiglia che ha superato i settant’anni. Il negozio dei fratelli Resmini è nato il 3 marzo 1954: entro quest’anno le saracinesche si abbasseranno per l’ultima volta sulla storia di un’impresa fondata dai genitori Edoardo e Romana, sempre lì, dove via Scalabrini e il Facsal si uniscono, davanti alla Lupa.

Renza e Antonio non sono solamente i titolari di un’attività, ma i custodi di un modo totalizzante di vivere il commercio: “Per noi questo lavoro è stata la vita – spiegano – è stata la casa, in un certo senso anche la famiglia per cui fai dei sacrifici, a volte delle rinunce”.

Il commercio sembra essere il motore della famiglia: “All’inizio era una bottega di ferramenta e casalinghi nella casa in fondo a via Scalabrini – fanno presente Antonio e Renza – poi all’inizio degli anni Sessanta il palazzo viene demolito e i nostri genitori ne fanno costruire uno nuovo, riservando il pianterreno al negozio”.

È il periodo del boom economico: i Resmini hanno tutti gli elettrodomestici, l’arredamento per il bagno e persino le cucine americane esposte in uno show room in via Roma.

Piazzetta Barozzieri è il loro “feudo”: “Mio padre è mancato nel 1995 e la mamma nel 2018, ma noi siamo in negozio da sempre – spiegano – ci siamo nati dentro. Non avendo qualcuno che possa continuare l’attività, entro l’anno andremo in pensione, ma lo facciamo senza rimpianti perché ci abbiamo dedicato la vita”.

LE FOTO STORICHE

IL SERVIZIO DI ELISABETTA PARABOSCHI