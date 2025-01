In monopattino con il casco, la polizia locale: “Per ora nessuna sanzione”

Nessuna sanzione, al momento, della polizia locale di Piacenza per i conducenti di monopattini elettrici. La novità del primo dei nuovi obblighi, l’utilizzo del casco, sembra si stia diffondendo a macchia d’olio tra gli utilizzatori del veicolo a mobilità urbana che, a quanto sembra, stanno cominciando ad utilizzare il copricapo di sicurezza.

Il nuovo Codice della strada che sta entrando in vigore a pezzi prevede che già dal 14 dicembre scorso sia obbligatorio il casco per i conducenti di monopattini elettrici. E’ di qualche ora fa il primo incidente stradale a Piacenza che nella nuova era ha visto protagonista un monopattino.

Al due gennaio al comando della polizia locale non era ancora giunto il rapporto della pattuglia ma da quanto si è appreso da una prima ricognizione degli agenti, il conducente del mezzo elettrico aveva regolarmente il copricapo di protezione e, almeno per questo, non è stato sanzionato.

“E’ uno dei segnali che la gente si sta abituando alle nuove disposizioni” viene osservato “anche se per fare un bilancio del Codice della Strada sarà necessario attendere almeno la fine di gennaio”.

Da via Rogerio il comandante Mirko Mussi conferma che al momento nessun conducente di monopattini è stato sanzionato per le nuove norme, ovvero al momento per la mancanza del casco. La targa e l’assicurazione saranno necessarie solo quando entreranno in vigore i decreti attuativi del nuovo Codice della strada.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’