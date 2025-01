Legionella: dove si trova e strategie per evitarla. I consigli dell’esperto

La legionella è un batterio molto comune che però in certe condizioni può diventare pericoloso, specialmente nei soggetti fragili o con patologie pregresse dove può portare alla morte.

le forme di legionellOSI

“Esistono diverse forme di legionellosi – spiega Marco Maserati, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Asl di Piacenza -: si va dalle forme asintomatiche,

alla sindrome di Pontiac che è un sindrome simile influenzale, quindi con tutti i sintomi che conosciamo, fino alla forma più grave che può portare polmonite con sintomi pesanti negli anziani, e un senso di disorientamento oltre a sintomi respiratori e gastointestinali”.

come si contrae

Il batterio vive nell’acqua, soprattutto nei tratti di tubatura, poca utilizzati e con ristagno. “La legionellosi viene contratta per via inalatoria, attraverso quelle goccioline di acqua definite aerosol che si inspiriamo. Questo è facile che accada facendo la doccia. Non si trasmette da uomo a uomo e non è una via di trasmissione l’acqua che si beve”.

come prevenire la legionella

Importante la pulizia dei terminali degli impianti, come i getti della doccia e i rubinetti, che devono essere periodicamente puliti dal calcare.

Altro aspetto importante è la temperatura dell’acqua. “La legionella vive e prospera fra i 20 e i 45°C di temperatura dell’acqua. Portando l’acqua a 60-70 gradi, la legionella viene inattivata immediatamente. Il consiglio, quindi, soprattutto nelle case poco frequentate in cui l’acqua rimane a lungo ferma nelle condutture, è quello di accendere il boiler e portare l’acqua a 70 °C, e poi di farla scorrere per qualche minuto. Facendo attenzione a non inalare le goccioline in sospensione”.