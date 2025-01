Malattie professionali, l’Ausl attiva l’ambulatorio di Medicina del lavoro

L’Ausl di Piacenza ha attivato l’ambulatorio di Medicina del Lavoro, come previsto dalla normativa regionale.

“Il servizio specializzato e innovativo – scrive l’Ausl – va a rafforzare le misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. I medici esperti dell’ambulatorio cercheranno l’identificazione precoce delle malattie professionali e analizzeranno i rischi connessi ai diversi settori produttivi”.

Il nuovo ambulatorio, già operativo, è situato al quinto piano del blocco A in piazzale Milano, all’interno dell’unità operativa Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro.

“Questo servizio – evidenzia Paola Bardasi, direttrice generale dell’Azienda Usl di Piacenza – risponde alla necessità di offrire strumenti concreti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie legate all’ambiente lavorativo ed è il risultato di un impegno costante nel promuovere la salute e la sicurezza dei cittadini, fornendo risposte mirate e accessibili. Le competenze di Medicina del lavoro che sono messe in gioco per questa attività sono allineate con la normativa vigente, la letteratura scientifica in materia e sono anche oggetto di un dialogo e confronto continuo, ciascuno per le proprie competenze, con i professionisti del Servizio di prevenzione e protezione aziendale”.

LE MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L’accesso al servizio avviene tramite prescrizione medica, indicando il codice 7667.001 per la visita di Medicina del Lavoro. La prenotazione può essere effettuata tramite Cup. La visita è gratuita, mentre eventuali accertamenti diagnostici successivi potranno prevedere il pagamento del ticket, secondo le norme in vigore. Per garantire un corretto iter, è necessario che la prescrizione riporti il quesito diagnostico relativo alla sospetta malattia professionale.

“Questo ambulatorio – aggiunge Giuseppe Sergi, direttore dell’unità operativa Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro – rappresenta un importante passo avanti per la prevenzione di salute pubblica. Grazie alla professionalità e competenza dei nostri specialisti, saremo in grado di affrontare le problematiche di salute legate al lavoro in modo da poter individuare in una fase iniziale una malattia professionale, prevenendone il possibile aggravamento clinico e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei lavoratori del nostro territorio”.

“Con l’avvio di questo nuovo servizio, l’Azienda Usl di Piacenza riafferma quindi il proprio impegno a supportare i lavoratori e le loro famiglie, garantendo un accesso diretto a cure specialistiche e promuovendo una maggiore consapevolezza sui rischi professionali e sulla loro prevenzione” conclude la nota.