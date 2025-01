Maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, 51enne finisce in carcere

La Squadra Mobile di Piacenza ha rintracciato un 51enne, residente nel Piacentino, a carico del quale risultava pendente un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie.

La pena che deve scontare è di due anni e dieci mesi di reclusione “per minacce e vessazioni di natura psicologica – scrive la polizia in una nota – e con l’aggravante di aver agito alla presenza del figlio minorenne” .

L’uomo è stato condotto al carcere delle Novate.