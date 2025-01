Ubriaco vuole guidare, la moglie chiama il 112. Tre patenti ritirate a Capodanno

Marito molto ubriaco pretende di guidare, la moglie non esita a chiamare il 112 e i carabinieri lo portano in caserma, lo multano e lo denunciano per ubriachezza molesta. Ad altri tre automobilisti nessuno ha evitato che si mettessero alla guida e, oltre ad essere penalmente denunciati, si sono visti ritirare la patente e sequestrare la macchina. È accaduto fra la notte di San Silvestro e Capodanno. Tutti e tre gli uomini fermati durante i controlli dei carabinieri sono residenti a Piacenza e hanno un’età compresa tra 26 e 41 anni.

Sono i primi automobilisti incappati nelle normative più restrittive del codice stradale, per chi si mette alla guida ubriaco. Ma di fatto il nuovo codice non ha ancora provocato “vittime” in quanto il tasso alcolemico de tre, sia con la vecchia che con la nuova normativa avrebbe portato ai medesimi risultati.

L’articolo di Ermanno Mariani su Libertà