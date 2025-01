Braciere acceso in una casa, madre e due figlie restano intossicate a Sarmato

Una madre e due figlie sono rimaste intossicate ieri sera a Sarmato dalle esalazioni di fumo e monossido di carbonio prodotte da un braciere acceso all’interno della loro abitazione. Non hanno, invece, accusato alcun disturbo altre due sorelle e il padre che in quel momento si trovavano in casa con loro.

L’allarme è scattato poco dopo le 22 in un’abitazione di via De Gasperi. Sul posto, con una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, sono intervenute un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta di Castelsangiovanni e una della Croce Rossa di San Nicolò oltre un’auto medica inviata dall’ospedale di Castelsangiovanni.

Le tre donne rimaste intossicate sono state portate al Pronto soccorso di Piacenza ma, da quanto si è appreso, le loro condizioni non destano preoccupazioni.