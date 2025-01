Coli, un ciclista finisce contro un albero, soccorso da 118 e Vigili del Fuoco

Grande spavento questa mattina per un uomo, classe 1964, nato a Ponte dell’Olio. Era uscito per un’escursione in mountain bike, quando è andato a scontrarsi contro un albero.

L’incidente è avvenuto nella Strada Pontè Sopra, frazione di Coli, dove spesso i ciclisti vanno a fare downhill.

Dalle prime ricostruzioni, anche il protagonista di questo sfortunato episodio stava facendo downhill e, scendendo dal sentiero, ha fatto un salto e si è scontrato contro un albero.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e l’ambulanza di Travo: hanno soccorso l’uomo, visibilmente traumatizzato, che si è rotto un braccio e faceva fatica a respirare.