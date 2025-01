Contributi per l’acquisto di libri scolastici: l’elenco delle domande ammesse

È da oggi, sabato 4 gennaio, consultabile sul sito web del Comune di Piacenza l’elenco degli idonei ammessi al contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025 delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado statali o private paritarie, previsto per le famiglie con un reddito Isee rientrante nella fascia 1 (contributo di 173 euro) o nella fascia 2 (contributo di 109 euro).

Il pagamento sarà effettuato tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, con le modalità indicate in occasione della presentazione della domanda: Iban o cassa (in questo secondo caso per ritirare il contributo occorrerà recarsi presso l’agenzia n. 1 di Crèdit Agricole, in via Poggiali 18 Piacenza, muniti del proprio documento d’identità. Nel caso di ritiro da parte di persona diversa dal richiedente occorrerà presentare l’atto di delega, allegando il documento d’identità del richiedente e del delegato).