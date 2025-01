Dalla Mae alimenti per le famiglie alluvionate di Campo Bisenzio

Una storia di solidarietà che chiama solidarietà, di voglia di aiutare chi sta vivendo suo malgrado un periodo di difficoltà e anche di amicizia. È quella che sta ormai diventando una piacevole tradizione e che lega la Mae Spa di Piacenza, gestita dalla famiglia Rovellini, alla Misericordia di Campi di Bisenzio, in provincia di Firenze in particolare, ma anche al territorio campigiano più in generale.

In questi giorni, infatti, l’associazione piacentina ha approfittato del periodo natalizio per consegnare a una quarantina di famiglie campigiane altrettanti pacchi di generi alimentari e aiutarle così a passare un Natale con il sorriso.

Un gesto nato non certo per caso e che non è una novità, quanto il frutto di un rapporto sorto quasi per caso un anno fa quando la stessa Mae, che della solidarietà fa uno dei propri capisaldi, dimostrò anche in quell’occasione una grande attenzione agli alluvionati della zona di Campi di Bisenzio sempre tramite la Misericordia, la quale consegnò a un cospicuo numero di famiglie colpite dalla furia dell’acqua e del fango un pacco di generi alimentari nei giorni immediatamente successivi alla piena.