Ubriaco dopo il Capodanno si addormenta in strada al gelo: salvato dai carabinieri

Quarantenne romeno si ubriaca per l’ultimo dell’anno e il suo stato alcolico era così elevato che gli amici e conoscenti non lo hanno voluto ospitare in casa; lo hanno accompagnato in un albergo, ma il personale non lo ha voluto, sempre per il suo stato di ebrezza. E’ stato trovato dai carabinieri in mezzo a uno strada mentre, in preda all’alcol, dormiva. Era già in stato di ipotermia e i militari, salvandogli la vita, hanno chiamato il 118.

E’ accaduto la mattina del primo gennaio in Val d’Arda. Protagonista della vicenda un romeno in Italia senza fissa dimora. Pare che l’uomo abbia festeggiato con amici e abbia acceduto con gli alcolici.

Le sue condizioni erano tali che nessuno lo ha voluto o ha potuto ospitarlo. E’ stato così portato in auto presso un albergo della valle, ma anche qui è stato mandato via sempre a causa del pessimo stato in cui si presentava.

L’uomo si è quindi addormentato per strada e solo il provvidenziale intervento dei carabinieri lo ha salvato. Arrivata un‘ambulanza è stato portato all’ospedale di Piacenza e dove si è ripreso.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’