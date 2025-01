Via XX Settembre, due marchi internazionali interessati al negozio ex H&M

Dopo oltre due anni di stop il palazzo di via Venti Settembre a Piacenza, dove a fine 2022 terminò la sua avventura il marchio svedese di abbigliamento H&M, rialza la testa.

Mesi, anzi, anni di chiusura hanno tenuto al buio uno degli angoli più suggestivi della via commerciale per eccellenza di Piacenza, nonostante i tentativi da più parte agiti per abbellire le vetrine e rendere il segmento (che confina con via Felice Frasi) un po’ meno tetro.

Secondo indiscrezioni, sarebbero in questo momento due i gruppi internazionali interessati (non solo a parole) alla presa in affitto del palazzo – 3.500 metri quadrati distribuiti su quattro livelli, di proprietà della Cassa Geometri di Piacenza – dove avviare le proprie attività commerciali e tutto ciò in un ambito temporale ristretto.

I due marchi sarebbero l’uno appartenente al settore abbigliamento e il secondo alla cosmesi, di origini entrambe tedesche pur con filiali italiane.