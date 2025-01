Botti di Capodanno, piacentini disciplinati: tanti controlli, ma niente multe

Controlli a raffica per capodanno ma in un’ottica di prevenzione all’abuso dei fuochi artificiali, stop alle multe, solo prevenzione; il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni, la sera di San Silvestro è salito su un’autopattuglia della polizia municipale partecipando personalmente agli interventi di prevenzione contro gli abusi dei fuochi artificiali. “In occasione di Capodanno per quanto riguarda i fuochi artificiali non abbiamo dato multe a nessuno – ha raccontato a Libertà Mirko Mussi, comandante della polizia locale di Piacenza -. Abbiamo però disposto un servizio straordinario di controllo, per quanto riguarda i giochi pirici. Il nostro servizio si è mosso in due direzioni”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ