Disabilità, a Fiorenzuola partiranno i primi gruppi di mutuo aiuto per “Siblings”

A Fiorenzuola partiranno i primi gruppi di auto mutuo aiuto per Siblings, il termine inglese che indica i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. Spesso dare un nome a qualcosa o qualcuno serve a toglierlo dall’invisibilità. In Italia cominciano a costituirsi community di siblings, che si supportano l’un l’altro anche attraverso gruppi di mutuo aiuto. A Fiorenzuola ne partirà uno davvero speciale allo Studio multiprofessionale Le Connessioni. E’ il primo percorso rivolto a giovanissimi a nascere nel Piacentino. Finora c’erano stati percorsi per caregivers (le persone che si prendono cura del disabile) ma non specificamente per i siblings che hanno vissuti specifici. A progettarlo è Francesca Decarli, 23enne, già diplomata con laurea triennale in Servizio sociale all’Università di Parma dove tutt’ora studia per la quinquennale in Programmazione e gestione dei servizi sociali.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’