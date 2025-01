Furiosa rissa in via Capra, ma tutti spariscono all’arrivo delle forze dell’ordine

Rissa nel tardo pomeriggio di sabato in via Capra, a Piacenza. Passanti e residenti si sono imbattuti in un gruppo di cinque o sei uomini, descritti come magrebini, che si picchiavano in mezzo alla strada.

A quanto pare due persone, avevano avuto una vivace discussione che era sfociata in insulti e minacce, poi erano passate alle vie di fatto, scambiandosi calci e pugni.

Ad ingrossare la zuffa i rispettivi amici, pare accorsi per dividere i litiganti e finendo poi a loro volta per essere “risucchiati” dalla rissa che si è così allargata.

Sono arrivate diverse chiamate alle forze dell’ordine che segnalavano il pestaggio in corso e sul posto sono accorse pattuglie di polizia e carabinieri. Tuttavia, prima che sopraggiungessero in via Capra il gruppo dei rissosi, forse avvisato da qualcuno dell’arrivo delle forze dell’ordine, si è dato a una precipitosa fuga.