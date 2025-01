Gemellaggio tra Piacenza e Cascia nel nome di Santa Rita: riconosciuta devozione

Il santuario di Santa Rita sullo Stradone Farnese diventa ufficialmente luogo di culto dedicato alla santa dei casi impossibili e, in suo nome, le città di Piacenza e Cascia diventano gemelle.

A certificarlo è il padre di tutti i santuari di Santa Rita, quello di Cascia, in Umbria, a pochi chilometri dal luogo di origine della santa (Roccaporeno) nata nel 1312 e canonizzata nel 1900 da papa Leone XIII. Ogni anno, assieme al Comune di Cascia, il santuario gestito da padri e suore agostiniani decreta un nuovo luogo di devozione – dalla lista delle domande provenienti da tutto il mondo – con un gemellaggio ufficiale tra comunità. Piacenza e il santuario sullo Stradone Farnese sono stati scelti per il 2025 vincendo la concorrenza di Panama e della città di Torino.

come avverrà il gemellaggio

Il gemellaggio si struttura in due fasi. Nel mese di marzo a Piacenza verrà una rappresentanza di Cascia guidata dal sindaco a da un suo delegato. Starà in città per tre giorni, durante i quali visiterà le bellezze architettoniche e artistiche civili e religiose e soprattutto parteciperà alla messa solenne nel santuario di Santa Rita, presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto. In tale occasione, tra gli amministratori di Piacenza e Cascia avverrà lo scambio delle fiamme della pace e del perdono.

Il secondo momento si terrà il 22 maggio, giorno della ricorrenza liturgica di Santa Rita. Una rappresentanza piacentina ricambierà la visita e sarà presente alle celebrazioni solenni nel santuario della città umbra.

