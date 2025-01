Lunedì 6 torna la discesa della Befana dalla torre di Fiorenzuola con il Cai

E’ dal 2010, ovvero da 15 anni, che la torre campanaria di Fiorenzuola è protagonista di una particolare manifestazione organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del CAI (Club Alpino Italiano): è l’ormai tradizionale Discesa della Befana dalla torre. Alpinisti o alpiniste della scuola di alpinismo “Bruno Dodi” della sezione CAI di Piacenza si travestono da Befane e si calano con discesa in corda doppia verticale o in diagonale. Diverse tecniche, per discese sempre spettacolari. L’atteso appuntamento sarà lunedì 6 gennaio – giorno dell’Epifania – in piazza Molinari con accesso libero e gratuito. Il ritrovo è alle 15,30, le discese avverranno attorno alle 16, appena la squadra CAI sarà pronta: 11 le persone impegnate, tra chi scende, chi fa assistenza e chi fa da speaker per illustrare l’impresa. Ci saranno anche i volontari del Gruppo Alpini Fiorenzuola. Si consiglia di arrivare alle 15,30 per prepararsi allo spettacolo e assistere anche alla preparazione degli alpinisti.

Con questo evento si chiudono le tante proposte realizzate da Pro Loco, Comune e associazione Vetrine in centro per animare il Natale nel centro storico di Fiorenzuola.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’