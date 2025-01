Residenti di via Amaldi in allarme: “Non abbattete i nostri dieci tigli”

“Ho saputo da un operaio, che ha lavorato alle tubazioni lungo via Amaldi a Piacenza che taglieranno i nostri bellissimi tigli: dieci piante alte che mandano un profumo meraviglioso e sono su un solo lato della strada”.

La segnalazione arriva da un residente della via che, assieme ad altri cittadini, si sta allertando intorno a questa ipotesi.

Così dopo il caso della rotonda di via Boselli dove si stanno già raccogliendo firme contro il taglio di altri dieci tigli, e dove pare che si possa forse cercare una soluzione meno d’impatto, avanza il caso di via Amaldi, a riconferma di come il patrimonio di alberi maturi, alti, sia un affare di famiglia per molti abitanti.

“Bisogna tenere in considerazione i diversi aspetti presenti nelle vie di contesto urbano: dall’accessibilità pedonale al transito veicolare, dal verde alla sosta auto, fino ai sotto servizi e agli aspetti di interferenza rispetto alle proprietà private – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e al Verde, Matteo Bongiorni, aggiungendo che “l’intenzione è il rifacimento del marciapiede con una ripiantumazione in sede propria di alberi lungo la via”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’