Borgonovo generosa, raccolti alla bottega solidale 5.800 euro per l’hospice

Sono andati letteralmente a ruba gli oggetti esposti nel “Nido del pettirosso”, lungo via Roma a Borgonovo, per dare una mano all’hospice. Grazie alla distribuzione di tutti i piccoli oggetti di artigianato, all’interno della bottega solidale è stato possibile raccogliere 5.800 euro che servono a sostenere la Casa per le cure palliative di Borgonovo. Tovaglie ricamate a mano, uncinetti, decorazioni natalizie, lampade sono stati acquistati da decine di persone che in questo modo hanno voluto sostenere l’hospice.

“Una parte della somma raccolta, pari a tremila euro – dice la presidente dell’associazione Maria Teresa Piroli – è già stata messa a disposizione dei responsabili della struttura, la restante parte la metteremo a disposizione sempre dell’hospice, per lavori che nel 2025 ne miglioreranno l’efficienza”.

All’interno del “Nido del pettirosso” erano esposti bellissime tovaglie ricamate a mano, finissimi uncinetti, decorazioni natalizie, oggetti in legno, lampade realizzate con bottiglie di liquori, cassettine per dare riparo agli uccelli, candele, centrotavola, una collezioni di gufi, segnaposto, biglietti di auguri e tanto altro.