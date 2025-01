Festa delle Genti: la Messa in Cattedrale in occasione dell’Epifania

Anche quest’anno, in occasione del 6 gennaio, Festa dell’epifania, in Duomo si è tenuta la Messa delle Genti. La celebrazione è stata organizzata dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio in concomitanza con la Missione Cattolica Migranti.

Nel corso della Messa sono intervenuti sacerdoti e fedeli provenienti da molte parti del mondo, ospiti qui a Piacenza. Perù, India, Cina, Ecuador, Ucraina, Argentina erano solo alcuni dei paesi di provenienza dei presenti.

Per questa occasione sono state sospese le messe mattutine nelle chiese del centro città come San Savino, Sant’Anna e San Paolo, per favorire la partecipazione alla Festa delle Genti in Cattedrale.

“Dio unisce tutti. Quello migratorio è un fenomeno che deve essere visto come un’opportunità di grazie. È uno scambio di culture, tradizioni e di fede per noi Cattolici” ha affermato il Vescovo Adriano Cevolotto.

Anche padre Mario Toffari dell’Ufficio Migranti della Diocesi ha precisato il suo punto di vista su questa iniziativa: “Dio si esprime in tante forme diverse, ma è solo uno. Le sue forme diverse devono creare comunione. L’integrazione non si impone, ma non viene neanche da sola. È un’attenzione all’accoglienza e al rispetto reciproco”.

“La Chiesa deve essere una porta aperta per tutti, dove si incontrano gli altri. Non è importante la provenienza, siamo tutti fratelli” ha aggiunto padre Salvatore Mazzitelli della Missione Cattolica Migranti.