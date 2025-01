Il piacentino Noè presidente dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica

L’odontoiatra piacentino Gaetano Noè è stato eletto all’unanimità presidente dell’Aiop (Accademia italiana di odontoiatria protesica), che conta settecento soci fra odontoiatri e odontotecnici sparsi in tutta Italia.

È quindi un importante traguardo, quello conseguito dal dottor Noè, il quale, votato all’unanimità dai soci, rimarrà in carica per il biennio 2025-2026.

“L’incarico che mi è stato affidato – commenta Noè, già presidente dell’Albo professionale di Piacenza – è il completamento di una carriera, tanto da punto di vista professionale, quanto da quello personale”.