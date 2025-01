La dodicesima edizione della Motobefana regala sorrisi e dolcetti ai bambini

Nonostante la pioggia, questa mattina (lunedì 6 gennaio) il Pubblico Passeggio di Piacenza si è trasformato in un vivace teatro di colori, rombi di motore e allegria grazie alla dodicesima edizione della Motobefana.

Organizzato dall’Associazione Baca (Bikers Against Child Abuse), l’evento – come ogni anno – ha portato gioia e solidarietà ai più piccoli, rinnovando una tradizione che riesce sempre a scaldare il cuore della città.

Decine di motociclisti, travestiti da Befana, si sono radunati accanto al liceo Respighi per poi dare vita a una “sfilata” lungo le vie ella città. Dopodiché hanno fatto ritorno al punto di partenza, dove i veri protagonisti della giornata, i bambini, hanno ricevuto in dono i tradizionali dolcetti. Numerosi i piacentini che, incuranti della pioggia, hanno assistito all’evento.

cos’È la motobefana e come nasce l’associazione baca

La Motobefana non è solo una festa, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul ruolo dell’Associazione Baca, impegnata nella protezione e nel sostegno dei bambini in difficoltà. Ancora una volta, Piacenza ha dimostrato che unendo tradizione, passione e solidarietà si può fare la differenza. L’Associazione Baca nasce negli Stati Uniti nel 1995: è un’associazione no profit il cui scopo è quello di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto, aiutandoli a non vivere più nella paura e facendogli pian piano recuperare fiducia nel mondo e in particolare negli adulti.