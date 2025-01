Parcheggi nelle strisce blu, così cambiano le multe per chi non paga il ticket

Il Comune di Piacenza ha comunicato le nuove sanzioni per chi parcheggia nelle strisce blu oppure lascia l’auto oltre l’orario riportato sul ticket a pagamento, frutto delle novità introdotte dal nuovo Codice della strada.

“Le variazioni decise dal Governo – spiega Palazzo Mercanti – vanno nella direzione di “premiare” chi paga la sosta, anche tollerando un lieve ritardo, e viceversa di dissuadere maggiormente chi occupa abusivamente gli stalli regolati da tariffe. Il Comune di Piacenza, nel prendere atto delle novità previste dalla normativa nazionale, si è attivato presso il gestore degli spazi di sosta (Gps-Global parking solutions) per accertarsi che venissero adeguate le azioni operative e che venisse aggiornato il software utilizzato per le sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 del nuovo Codice. Adeguamenti che sono in fase di ultimazione e nei prossimi giorni saranno attivo nelle zone di sosta regolate da tariffe sul territorio comunale”.

In fase di rilevazione, al fine di applicare quanto previsto dalla norma, il software prevede due distinte fasi: fase di pre-accertamento e fase di accertamento.

Nella fase 1, quella di pre-accertamento, l’operatore acquisisce i seguenti dati:

a) data e ora della rilevazione;

b) zona sosta tariffaria;

c) periodo di sosta eventualmente pagata;

d) ora di fine della sosta pagata.

La fase 2, quella dell’accertamento, prende in considerazione varie opzioni e, in base ai dati acquisiti nella fase 1, il software propone direttamente il relativo articolo del Codice.

In caso di mancato pagamento totale della sosta (non esiste alcun ticket materiale e/o digitale di sosta attivo), la sanzione è di 42 euro più l’importo della intera tariffa giornaliera, così prevista nelle zone piacentine:

– zone a tariffa ordinaria 15 euro

– zone di bordo 19.50 euro

– zone ad elevata rotazione 22.50 euro

– ospedale civile e ospizio Vittorio Emanuele 5.00 euro

– parcheggio viale Malta 10.00 euro.

Si applica uno sconto del 30% se la sanzione viene pagata prima della notifica o entro 5 giorni dalla notifica.

In caso la sosta tariffaria sia scaduta per un periodo uguale od inferiore al 10% rispetto al periodo pagato non si paga nessuna sanzione. Ad esempio: sosta pagata per due ore, scaduta alle 12.05 e rilevazione effettuata alle 12.14, minuti pagati 120 x 10% = 12 minuti. Differenza tra il momento di fine sosta e della rilevazione: 9 minuti, quindi la sanzione non va comminata.

Se la sosta è protratta nel tempo con pagamento insufficiente compreso tra l’11% ed il 50% (secondo il calcolo di cui all’esempio precedente), la sanzione è pari al 50% di quella originaria, cioè 21 euro, più l’importo dell’intera tariffa giornaliera corrispondente alle zone sopra descritte.

Anche in questo caso, è previsto lo sconto del 30% se la sanzione viene pagata prima della notifica o entro 5 giorni dalla notifica.

Infine, se la sosta protratta nel tempo con pagamento insufficiente è oltre il 50%, la sanzione è piena e viene ripetuta se si protrae oltre le ore 24 del giorno in cui era stata accertata la precedente violazione.