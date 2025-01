Podenzano, incendio in una palazzina: crolla il tetto, vigili del fuoco sul posto

Incendio nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio a Podenzano. Le fiamme hanno interessato, poco prima delle 9, il tetto di una palazzina a due piani situata in via Roma. Ancora da accertare le cause. Il rogo ha causato il crollo di una parte di tetto, con i vigili del fuoco subito intervenuti sul posto con due mezzi.

L’intervento è ancora in corso, ma stando a una prima ricostruzione non dovrebbero esserci feriti né persone intossicate.