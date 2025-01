A Fiorenzuola befane alpiniste in volo dalla torre campanaria

Grande successo di pubblico il giorno dell’Epifania per la 15esima edizione dell’attesa manifestazione “Discesa della Befana” dalla torre organizzata dalla Pro Loco di Fiorenzuola con la collaborazione della scuola di alpinismo “Bruno Dodi” del CAI di Piacenza (la sezione Cai venne fondata nel 1931 e intitolata al socio medico della spedizione sul K2 nel 1954; nel 1971 nacque la scuola di alpinismo).

In attesa della discesa della befana si sono radunati in piazza tanti bambini. Per i più grandi il Gruppo Alpini ha preparato il vin brulè. Presenti in forze anche i volontari della Pro Loco, guidata da Andrea Sozzi. La manifestazione e’ stata introdotta dall’assessore allo sviluppo Marcello Minari.

Naturalmente a scendere dal campanile non erano le vecchine a cavallo di una scopa, ma befane esperte, ovvero istruttori e istruttrici del CAI: Claudio Faimali (presidente della sezione CAI Club Alpino Italiano di Piacenza), Lucio Calderone (istruttore emerito), Raffaella Bellinzoni (istruttore sezionale), Elisa Baderna (istruttore di alpinismo), Edoardo Nartelli (istruttore sezionale), Andrea Bernizzoni (istruttore sezionale), Daniele Dallari (responsabile alpinismo giovanile), Franco Pecorari e Sandro Rossi. Gli 11 volontari sono stati impegnati in diversi ruoli: preparazione, discesa vera e propria (ben 9 quelle effettuate), supporto a terra.