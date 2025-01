A Rivergaro la banda dei ceri natalizi colpisce ancora, ma potrebbe avere le ore contate

Prima ne sono volatilizzati cinque in una sola notte, poi ieri mattina (6 dicembre) ecco un’altra improvvisa sparizione. A Rivergaro, vanno letteralmente a ruba i “ceri” di Natale realizzati a mano con l’uncinetto che l’associazione “Ritrovare i Valori” ha posizionato in vari punti di piazza Paolo: decorazioni senza troppe pretese, realizzate con tanta buona volontà e posizionate per abbellire il “salotto” del paese in occasione delle festività. Ma sembra che la “banda dei ceri” abbia le ore contate, grazie alla presenza di telecamere puntate in pieno centro paese.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ