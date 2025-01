Incidente nella mattinata di martedì 7 gennaio a Piacenza. Intorno alle 8 un uomo è stato investito da un furgone in Corso Europa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale e la polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni della persona investita sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.