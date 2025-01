Lite a bottigliate alle 4 del mattino: un ferito alla testa, aggressore bloccato

Una lite fra due uomini è finita a bottigliate. Uno dei due, colpito alla testa e tramortito, è finito all’ospedale. L’altro contendente è stato invece bloccato dai vicini avventori di un bar che lo hanno trattenuto fino all’arrivo di una gazzella dei carabinieri.

È accaduto all’alba di ieri, lunedì 6 gennaio, in via Primo Maggio a Piacenza.

Due uomini che intorno alle 4 del mattino si trovavano nei pressi di un locale pubblico, hanno cominciato a litigare, pare per futili motivi, forse complice l’alcol.

Ben presto dagli insulti sono passati alle minacce e pare si siano strattonati.

Nelle mani di uno dei contendenti è improvvisamente comparsa una bottiglia.

L’uomo che stringeva per il collo la bottiglia non avrebbe esitato ad abbatterla sulla testa del rivale, che è rimasto ferito.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ