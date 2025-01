Malviventi senza scrupoli clonano la carta di credito a un’anziana e gliela svuotano

Pensionata ultrasettantenne piacentina e con gravi problemi di deambulazione è stata vittima di alcuni malviventi, che le hanno clonato la carta di credito derubandola di circa trecento euro. La donna, non potendo uscire di casa, si è così trovata in gravi difficoltà. A soccorrerla sono stati gli agenti di polizia, giunti presso la sua abitazione. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Piacenza.

La pensionata aveva una carta di credito che qualcuno è riuscito a clonare prelevando periodicamente 50 euro alla volta, in modo da non dare troppo nell’occhio.

Ad un certo punto, la donna si è però resa conto di un ammanco di circa trecento euro, non riuscendo più a fare acquisti al supermercato utilizzando il sistema online.

Non potendo uscire di casa, ha chiesto aiuto al 113.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ