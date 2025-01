Novantenne derubato di portafoglio e chiavi di casa mentre pranza alla Caritas

Pensionato novantenne piacentino pranza alla mensa Caritas e un ladro ne approfitta per derubarlo del portafoglio e delle chiavi di casa. Una volta terminato il pranzo, l’uomo si è accorto del furto e in sella alla sua bicicletta ha raggiunto la caserma di via Beverora chiedendo aiuto ai carabinieri. È accaduto a Piacenza domenica scorsa, 5 gennaio. I carabinieri si sono subito resi conto delle gravi difficoltà in cui si era venuto a trovare il novantenne, rimasto chiuso fuori di casa e al freddo. L’uomo ha sporto denuncia, mentre un equipaggio lo ha condotto a casa nella zona di via Veneto.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ