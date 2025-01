Premio della Bontà, Govoni: “Cresciuto tra voi, mi date grinta ed energia”

“Voglio trasformare questo premio, inaspettato, in uno sprone e augurio per iniziare il 2025 con grinta ed energia: è, per “Still I Rise”, un anno di promesse che devono essere mantenute”. Nicolò Govoni è stato in missione in Siria e nelle ultime ore è in volo di rientro a Nairobi, in Kenya, ma arriva al Premio della Bontà con un videomessaggio.

“Sarà un anno di progetti importantissimi: la scuola di eccellenza di baccalaureato internazionale dovrà essere allestita anche in Italia, per studenti profughi e italiani vulnerabili: puntiamo ad inaugurarla e a coronare il sogno. C’è un film in lavorazione, ed è quasi pronto ad uscire in tutta Italia, sulla mia vita e sull’esperienza di “Still I Rise”, un modo per spargere il “verbo” di rivoluzione e speranza”.

Classe 1993, è scrittore e attivista per i diritti umani originario di Cremona. “Con Rustigazzo spiega – c’è un collegamento personale e intimo: sono cresciuto proprio lì, con gli zii Filippo e Monica. Grazie a tutti per questo premio”, continua Govoni, che in video e biografie si presenta come “il classico adolescente difficile” e spiega: “Dopo due bocciature e innumerevoli problemi relazionali, un insegnante mi disse che sarei finito a inscatolare merendine in fabbrica. Avevo sedici anni e gli ho creduto. Tutti mi credevano un fallito. Poi la mia vita è cambiata per sempre. A vent’anni sono partito per l’India e quelli che dovevano essere due mesi di volontariato in un orfanotrofio sono diventati quattro anni vissuti a pieno e una laurea in giornalismo. Quei venti bambini mi hanno salvato la vita. A ventiquattro anni sono tornato in Europa e ho fondato “Still I Rise” con l’obiettivo cambiare il mondo”.