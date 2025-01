Scontro tra monopattino e bici in centro a Piacenza, ciclista ferito

Scontro tra un monopattino e una bicicletta. È successo a Piacenza poco prima di mezzogiorno di martedì 7 gennaio. Per cause da chiarire, il monopattino condotto da un minore si è scontrato, all’incrocio tra via Chiapponi e via Sant’Antonino, con la bici condotta da un uomo che è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa che lo hanno medicato, ma non è stato condotto in ospedale. Dei rilievi del caso si è occupata la polizia locale.