Strade, in primavera lavori di manutenzione nel comune di Rottofreno

L’amministrazione comunale di Rottofreno ha avviato una serie di interventi per la messa in sicurezza di alcune vie e strade del capoluogo e delle frazioni di San Nicolò e Santimento.

“Ogni anno destiniamo risorse per la manutenzione delle strade – ha dichiarato la sindaca Paola Galvani – le esigenze sono diverse, cerchiamo di capire quali sono le priorità e le situazioni più pericolose, sia per le auto che per i pedoni. Tengo in particolar modo all’intervento che verrà effettuato a Rottofreno, nel parcheggio della scuola, luogo adibito ad accogliere bambini e famiglie, per questo deve essere in condizioni di sicurezza e il manto attuale non era più adeguato.”

“Si tratta di tre interventi localizzati su diverse zone del territorio comunale – aggiunge l’assessore Stefano Giorgi – il capoluogo Rottofreno, e le frazioni Santimento e San Nicolò, a dimostrazione del fatto che l’amministrazione pianifica interventi su tutto il territorio comunale andando ad individuare le criticità più significative e porvi rimedio. Tengo a sottolineare l’intervento lungo Strada Barattiera, sulla curva in prossimità di Cascina Beltrame, zona in cui l’asfalto versa in pessime condizioni.”

GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

Strada Barattiera in località Santimento – L’intervento previsto consiste nella fresatura profonda e stesura di strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant) volto al consolidamento della sottofondazione stradale interessata da importanti cedimenti che hanno compromesso il corretto deflusso del traffico veicolare agricolo e residenziale. Costo dell’intervento 51mila euro circa.

Parcheggio scuola Elementare di Rottofreno – L’intervento in argomento prevede la completa rimozione dell’attuale manto bituminoso e la relativa stesura di tappetino stradale. Costo dell’intervento 18mila euro circa.

Via Riscassi, in località San Nicolò – Attualmente la Strada Comunale in argomento presenta buche stradali non più riparabili con interventi localizzati con asfalto a freddo in quanto, la zona artigianale è utilizzata soprattutto dal traffico veicolare pesante. Costo dell’intervento 118mila euro circa.

LE TEMPISTICHE DEI LAVORI

I lavori sono previsti nella primavera del 2025, non appena le condizioni meteo siano ottimali per la stesura del manto bituminoso.

Il tempo complessivo stimato per l’esecuzione di tutti gli interventi a progetto è di 18 giorni, fatto salvo particolari condizioni climatiche avverse che comprometterebbero la corretta esecuzione delle opere.