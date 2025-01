Tutor, a febbraio inizia il corso gratuito per operatore meccanico

Un’opportunità per chi vuole avvicinarsi al mondo della meccanica e meccatronica: il corso gratuito di Tutor Piacenza per “Operatore Meccanico di Sistemi per un lavoro di qualità” è pensato per giovani privi di una qualifica professionale e di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

Il corso, che partirà a febbraio nella sede piacentina di Tutor in via Leonardo da Vinci, prevede una durata complessiva di 990 ore, suddivise in 495 ore di stage, per offrire un’esperienza pratica in un contesto lavorativo e moduli teorici e pratici finalizzati all’apprendimento delle principali competenze meccaniche. Il percorso, al termine del quale verrà rilasciata la certificazione di qualifica professionale di operatore meccanico di sistema, è destinato a 12 partecipanti, in particolare: giovani senza qualifica professionale, che abbiano completato l’obbligo di istruzione e frequentato almeno due anni di un percorso secondario di secondo grado e studenti iscritti a percorsi quinquennali di istruzione secondaria, inclusi coloro che continuano a frequentare la scuola oltre i 18 anni e che desiderano ottenere una qualifica professionale nel settore meccanico/meccatronico.

Inoltre, possono candidarsi: giovani inoccupati, che non si sono attivati per la ricerca di un lavoro poiché ancora studenti e giovani occupati con contratto di apprendistato di I livello. Il programma, strutturato per fornire una formazione completa e mirata, include: norme del disegno tecnico e impiantistico, attrezzature e strumenti di montaggio per i settori meccanico, oleodinamico ed elettrico, componentistica meccanica, tecniche di montaggio e assemblaggio, controllo e aggiustaggio, tecniche di pulizia e cura di macchinari e attrezzi, tornitura e sicurezza sul lavoro.