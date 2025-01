Arrivano 57 nuovi posti autoper i dipendenti della sede Ausl di piazzale Milano

Dopo la protesta dei sindacati di fine 2024, sembra sbloccarsi la questione legata ai posteggi per i dipendenti della sede Ausl di piazzale Milano.

Il Comune di Piacenza, infatti, ha modificato l’accordo con il privato che gestisce l’area camper tra Torrione Fodesta e viale Sant’Ambrogio, dimezzando a 100 euro euro il canone annuo.

In cambio, arrivano 57 nuovi posti auto proprio per i lavoratori dell’azienda sanitaria.

L’area era stata individuata da tempo, da quando cioè si era manifestata l’esigenza di compensare i parcheggi persi nelle vicinanze di piazzale Milano, in particolare per l’avvio del cantiere per la riqualificazione di piazza Cittadella e lo spostamento del capolinea delle corriere in via Maculani, dove peraltro la sosta era gratuita.

La nuova mappa, contenuta dell’accordo approvato dalla giunta e sottoscritto con l’Immobiliare Santambrogio di Silvio Fontanella, prevede 4 posti per i camper e 46 per le auto a disposizione del privato, quindi recintati, e ne destina 57 ai lavoratori dell’azienda sanitaria, che firmerà una specifica convenzione con Palazzo Mercanti.

Il Comune si farà carico dei lavori necessari per delineare il nuovo assetto.

Una mossa che dovrebbe, come conseguenza, liberare anche molti spazi blu nella zona, oggi utilizzati proprio dai dipendenti Ausl che si devono recare al lavoro.