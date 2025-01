Auto senza assicurazione: cinque sequestri in sette giorni a Castello

Sette patenti ritirate e cinque auto poste sotto sequestro in soli sette giorni. È il bilancio dei controlli effettuati durante i primi giorni dell’anno dalla Polizia locale di Castel San Giovanni. Tra i “vizi” che vanno per la maggiore sembra esserci quello di non pagare l’assicurazione dell’auto.

In sette giorni nella sola Castel San Giovanni gli agenti hanno fermato ben cinque auto senza assicurazione. Altre sette patenti sono state ritirate perché scadute, non convertite per poter circolare in Italia oppure per guida con il telefonino. In tutti i casi multe salate e fermo dell’auto.