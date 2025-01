Castell’Arquato: guasto notturno a un cavo interrato: 40 famiglie senza elettricità

Un’interruzione della fornitura di energia elettrica, a Castell’Arquato nel quartiere Crocetta, è iniziata intorno alle 3 della notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio, per proseguire fino a tarda mattinata. I residenti raccontano essere tornata ad intermittenza: alle 11.30, altri alle 13.40, ma qualcuno, alle 15, era ancora senza luce.

“I guasti possono capitare e non è colpa di nessuno, ma dodici ore non sono poche: il problema è il freddo, soprattutto per gli anziani. Qualcuno si è scaldato accendendo i fornelli. L’illuminazione pubblica non è saltata, ma nelle abitazioni siamo rimasti senza luce: un disagio per tanti, per chi doveva andare a lavorare presto e non è riuscito ad aprire il portone elettrico, elettrodomestici staccati”, raccontano alcuni residenti. Sentita Enel, l’azienda riferisce che il guasto ha riguardato una quarantina di clienti ed è stato segnalato alle sette di mattina, così la ripresa del servizio alle 10.30 per venti clienti e successivamente per i restanti, grazie all’attivazione di un gruppo elettrogeno.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’