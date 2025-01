Comunicazione aumentativa alternativa, aperte le iscrizioni al corso con esperti

Anche per il 2025 la Biblioteca Passerini-Landi, insieme all’associazione La Matita

Parlante e al Centro Studi Inbook, organizza un corso di formazione di base sulla

Comunicazione Aumentativa Alternativa, dal titolo “Inbook e lettura accessibile con

la Caa”. Le iscrizioni, da effettuare online tramite il modulo pubblicato sul sito

passerinilandi.piacenza.it, aprono oggi, martedì 7 gennaio: trenta i posti disponibili

per il percorso formativo che sarà tenuto da professionisti ed esperti di Caa, ovvero

l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano la

comunicazione e il coinvolgimento per le persone che hanno difficoltà nell’utilizzo del linguaggio orale e della scrittura.

Se, inizialmente, questa strategia è nata come pratica clinica rivolta alle persone

giovani e adulte con deficit del linguaggio espressivo ma non cognitivo, il linguaggio

in simboli si è rivelato uno strumento utile e apprezzato anche per i bambini in età

prescolare che si accostano per la prima volta alla lettura, nonché per coloro che

stanno imparando una nuova lingua.

IL CORSO

Il corso si articolerà in tre incontri. Il primo, online, si terrà il 1° febbraio dalle 9.30

alle 12.30 con la conduzione di Antonio Bianchi, referente del Centro Studi Inbook,

sul tema della Caa a supporto dell’accessibilità comunicativa intesa come diritto

fondamentale per tutti, reso possibile dalla mediazione linguistica.

Il 15 febbraio, in presenza presso la sede de La Matita Parlante in via Raineri 2 a

Piacenza, dalle 10 alle 13, interverranno Simona Ferrari, Cristiana Fogliazza e Paola

Rossi dell’associazione, per un workshop dedicato all’uso del software Symwriter per

la traduzione in simboli di testi scritti, le tecniche di lettura in simboli e le modalità di

realizzazione di ausili da utilizzare a casa e a scuola.

Il 1° marzo, infine, dalle 10 alle 12 presso la Zona Holden della Biblioteca Ragazzi

Giana Anguissola, il bibliotecario e referente di Inbook Francesco Mazzetta parlerà

dei modelli editoriali per i libri in simboli, delle produzioni delle biblioteche e delle

iniziative nel volontariato. Saranno offerti suggerimenti su come orientarsi in

biblioteca tramite strategie di ricerca e siti di riferimento.