Festeggia il compleanno a Biana e come “regalo” trova Gianna Nannini

Giornata da incorniciare per il lugagnanese Massimo Bersani che ha festeggiato il 40esimo compleanno con gli amici alla trattoria di Biana. La compagnia riunita al ristorante ha scoperto con piacere che nello stesso locale era presente anche la celebre cantautrice Gianna Nannini.

Un amico del festeggiato ha voluto rendere memorabile il compleanno e così, ha chiesto alla rocker senese, che da tempo ha scelto le colline bettolesi per il relax, di poter scattare una foto insieme a loro.

Gianna Nannini con cordialità ha accettato: un gesto semplice che si è trasformato in un regalo speciale per Massimo e per tutta la sua compagnia.

Durante le festività diversi vip hanno scelto i ristoranti piacentini per risalassarsi all’insegna dell’enogastronomia di eccellenza.