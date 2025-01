Incendio doloso per un cassonetto Caritas, le fiamme minacciano le auto in sosta

Attorno alle 23.00 di ieri, 7 gennaio, ha preso fuoco un cassonetto della Caritas in via Emanuelli, a Piacenza.

Dai primi accertamenti, pare l’incendio sia doloso. Alcuni residenti hanno subito avvisato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con la squadra di emergenza per spegnere le fiamme, evitando che raggiungessero la vicina area di sosta dove era erano parcheggiate alcune auto.

Il contenitore era di quelli di colore giallo con ben in evidenza la scritta Caritas e conteneva vestiti e stracci da recuperare, non è la prima volta che i cassonetti di questo tipo sono oggetto di atti vandalici in diverse zone della città .