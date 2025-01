Incidente a Piacenza, scontro tra auto e bici: ciclista finisce in ospedale

Incidente nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a Piacenza. In via Boselli, a pochi metri dalla rotonda all’incrocio con via Martiri della Resistenza, un’auto e una bici si sono scontrate per cause da chiarire. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori inviati dal 118 che hanno condotto in ospedale la persona ferita, le cui condizioni non destano preoccupazione. Sul posto la polizia locale per i rilievi.