Missioni spaziali e satelliti: al Liceo Respighi arriva Michael Lutomski

Lo spazio è sempre un luogo di grande fascino. Tantissimi, da piccoli, sognano di diventare astronauti per poterlo esplorare.

Gli studenti del Liceo Scientifico Respighi hanno potuto avere un assaggio di questo mondo pieno di studio, calcoli e missioni in luoghi inesplorati. In un’aula della scuola si è tenuto un evento con due ospiti d’eccellenza: Michael Lutomski, ingegnere e Project Manager con oltre trent’anni di esperienza con NASA e space X, e Alessandro Fanni, scienziato piacentino di CShark.

“Per me è importante essere qui, spero di essere di ispirazione per questi ragazzi. Voglio ispirare le future generazioni, cerchiamo di trovare sempre nuovi matematici, fisici, ingegneri che possano lavorare con noi – ha affermato Lutomski, che ha poi aggiunto un commento sulle trattative che sarebbero in corso fra Space X e il Governo Italiano – penso sia una buona opportunità. Non ho seguito tanto la vicenda, credo che al momento il Governo Italiano abbia rifiutato. Potrebbe essere vantaggioso per tutti a livello economico: dare un buon prodotto a un buon prezzo, che aiuti ad abbassare i costi per condividere informazioni”.

Alessandro Fabbi di Cshark, invece, ha fornito aggiornamenti sulle nuove invenzioni della sua azienda: “Abbiamo già prodotto più di 100 satelliti che saranno lanciati nel 2025. Si tratta del satellite più piccolo al mondo, pesa solo 600 grammi e fa lo stesso lavoro di satelliti che pesano anche 100 chili. A marzo ne presenteremo un nuovo modello più grande, che sarà molto potente e potrà sostituire satelliti pesantissimi”.

Grande soddisfazione per la Preside Elisabetta Ghiretti: “Per i ragazzi è un momento molto importante, infatti sono tanti quelli che hanno partecipato. Possono rendersi conto di quanto sia affascinante un lavoro come quelli di Michael Lutomski, che ci ha spiegato anche come funziona la space economy”.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI