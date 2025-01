“Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”, nuovo corso studi al via al Mattei

Un nuovo indirizzo di studi sarà attivato presso l’istituto Mattei di Fiorenzuola già a partire dal prossimo anno scolastico. Si tratta dell’indirizzo professionale quinquennale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”, approvato dal ministero dell’istruzione e del merito pochi giorni fa, e che risponde all’incremento della domanda dei servizi alla persona di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

incontro formativo

Sabato prossimo alle 17.30 ci sarà un incontro con alcuni esperti del settore per un approfondimento

le discipline acquisite

L’approfondimento di discipline quali psicologia, igiene e cultura medica, scienze integrate, insieme alla formazione in campo economico-giuridico e all’acquisizione di competenze operative consente ai iplomati in “Servizi Socio Sanitari” di mettere a punto una preparazione spendibile sia immediatamente nel mondo del lavoro sia dopo studi universitari.

collaborazioni con enti di formazione

Durante il corso di studi sarà possibile, anche in collaborazione con enti di formazione, qualificare gli allievi come Operatori socio-sanitari, l’unica figura riconosciuta dalla Regione dedicata alle attività di assistenza di base all’interno del sistema dei servizi socio-sanitari.

le arEe affrontate

Il percorso di studi affronta due aree, quella socio-educativa e quella socio-sanitaria, che saranno entrambe oggetto di analisi e soprattutto di attività laboratoriali e pratiche. Le figure professionali sempre più richieste nel settore saranno formate in entrambi gli ambiti attraverso anche esperienze dirette di attività sul campo (collaborazioni con enti del territorio e Pcto). Nel corso del quinquennio verrà introdotta una specifica curvatura, che sarà successivamente delineata per meglio rispondere alle esigenze in divenire di formazione e occupabilità. Per ogni anno saranno individuati focus tematici volti a meglio caratterizzare il profilo dell’allievo/a. Non mancheranno approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi in ore extracurricolari.

Piano di studi

Poiché il modulo orario è di 50/55 minuti, il monte ore obbligatorio è garantito con due moduli di insegnamenti aggiuntivi per tutto il quinquennio.

Competenze in uscita

* Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, anziani, soggetti con disagio psico-sociale e in situazione di svantaggio;

* collaborare nella realizzazione di azioni a sostegno della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita;

* partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di necessità, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi;

* partecipare alla realizzazione di attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni.

verso il mondo del lavoro

Il diplomato può trovare lavoro presso strutture pubbliche e private quali: strutture ospedaliere, residenze sanitarie, centri diurni, case di riposo, strutture per disabili, centri ricreativi ecc. in qualità di animatore socio-educativo o svolgendo tutte quelle mansioni in cui si richiedono le abilità tecniche acquisite. Può operare come Educatore, come Addetto all’Assistenza di base, come Operatore Socio Sanitario (dopo apposita qualifica), come insegnante tecnico pratico.

verso l’università

Il diplomato ha accesso a qualsiasi facoltà universitaria; in particolare, il corso di studi fornisce una solida preparazione di base per facoltà quali Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Sociologia, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Servizio Sociale, Dietistica, Logopedia, Fisioterapia, Podologia, Tecniche di Radiologia, Tecniche Audiometriche, Educatore delle Comunità Infantili, Educatore Professionale, Educatore delle Comunità.