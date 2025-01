Sport e prevenzione: sconti per tremila famiglie con la card 2025

Sport e prevenzione vanno ancora una volta a braccetto grazie alla nuova card 2025 messa a disposizione da Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia per i propri soci. Con questa tessera valida per tutto l’anno oltre 3mila famiglie piacentine potranno infatti avere il 10% di sconto nelle varie realtà associate: si va dai prodotti da banco nelle farmacie comunali di Piacenza (Manfredi, Europa e Roncaglia) a tutti i servizi offerti da Casa di Cura Piacenza, studio associato di fisioterapia Fisiodom, Realab analisi cliniche e microbiologiche, Poliambulatorio Clinica Mobile (qui solo servizi di fisioterapia riabilitativa, diagnostica per immagini e visita medica agnostica e Medicina del Lavoro Italia Group. Un servizio già attivo e presentato alla Casa di Cura Piacenza: ne potranno beneficiare gli oltre 3mila soci di Acrobatic e Tennis Club Borgotrebbia e le loro famiglie, dunque quasi 10mila piacentini che non dovranno fare altro che ritirare la card presso i due centri, scegliere tra i migliori professionisti convenzionati e beneficiare di una scontistica del 10% sui servizi proposti.