Telefoni fissi muti da settimane a Ziano e Morfasso: disagi per cittadini e attività

Telefoni fissi muti, o che vanno a singhiozzo, da settimane a Ziano e anche a San Michele di Morfasso. Il risultato sono anziani soli obbligati a imparare a usare i cellulari, ristoranti e aziende vitivinicole in difficoltà con le prenotazioni e con i pagamenti elettronici e uffici comunali di Ziano raggiungibili con un solo numero (0523-861204).

“Ogni volta che cerchiamo di comunicare con qualcuno – dice un imprenditore la cui azienda si trova vicino a Vicobarone di Ziano – al massimo riceviamo il messaggio di Angie, assistente virtuale che ormai – ironizza – è diventata la nostra nuova amica”.

A Ziano imprenditori vitivinicoli e agriturismo si lamentano per pos che non funzionano, con relativi disagi per i pagamenti, e problemi a registrare le prenotazioni dei clienti. A quanto pare il disservizio si protrae da prima di Natale.

A Ziano il palazzo comunale è isolato dalla linea fissa. Si salva solo un numero che è l’unico con cui è possibile raggiungere gli uffici comunali. “Abbiamo segnalato più volte a Telecom la situazione, ma finora non si è risolto nulla” dice il sindaco Manuel Ghilardelli.

Sottolinea il sindaco di Morfasso Paolo Calestani: “Sono preoccupato soprattutto per gli anziani che non hanno il cellulare”, precisa. “Lo ripeto ancora una volta. Si deve investire in montagna nelle manutenzioni, nella prevenzione. Noi più di così da soli non possiamo fare”. Fino alla scorsa settimana analogo problema era stato sollevato anche a Vernasca.