Via Giarelli e dintorni: quando l’arredo urbano diventa un inno al degrado

In via Giarelli a Piacenza il concetto di arredo urbano sembra essere stato interpretato in maniera del tutto originale. Abbandonato in mezzo al marciapiede, infatti, i residenti della zona hanno ritrovato lo “scheletro” di un divano letto con tanto di molle arrugginite. Proseguendo poco più avanti, all’angolo tra via Benedettine e viale Il Piacentino, la situazione non è molto diversa. Qui troviamo un’altra installazione di “street art” involontaria: bottiglie di olio per motore dimenticate e addirittura una sedia sfondata arricchiscono il già variopinto cumulo di rifiuti sparsi, tra cui bottiglie di vetro, lattine e plastica. Tutti “regali” di qualche incivile che contribuisce, spesso e volentieri, a rendere la zona della stazione una sorta di discarica a cielo aperto.